Общество «Знание» планирует пригласить Маска на свой марафон

Российское общество «Знание» собирается пригласить американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска принять участие в одном из ближайших марафонов общества в качестве лектора. Об этом рассказал генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль, передает ТАСС.

«Я обещаю, что Илона Маска мы тоже позовем на один из ближайших наших марафонов. Все возможно. Думаю, что мы сможем еще не раз его увидеть среди наших лекторов», — заявил Древаль.

Он добавил, что в настоящее время идет подготовка к федеральному просветительскому марафону общества «Знание». Мероприятие пройдет в период с 28 по 30 апреля, его посвятят юбилею Великой Победы. Гендиректор общества «Знание» отметил, что на марафон уже приглашен «один очень интересный иностранный лектор из США», однако раскрывать имя отказался, «чтобы не спугнуть».

До этого лектор Российского общества «Знание», доцент кафедры химической технологии стекла и ситаллов РХТУ им. Д.И. Менделеева, руководитель центра развития исследований и разработок фонда «Московский инновационный кластер» Георгий Шахгильдян рассказал «Газете.Ru», что стремление к технологическому лидерству сейчас является основной темой, объединяющей все научно-образовательное сообщество России. Он подчеркнул, что без прорывных научных исследований и ученых, которые их реализуют, достичь результата будет невозможно.

Ранее в обществе «Знание» оценили риски для Украины из-за запрета русского языка.