Стремление к технологическому лидерству назвали одной из важных целей России

Стремление к технологическому лидерству сейчас является основной темой, объединяющей все научно-образовательное сообщество России, рассказал «Газете.Ru» лектор Российского общества «Знание», доцент кафедры химической технологии стекла и ситаллов РХТУ им. Д.И. Менделеева, руководитель центра развития исследований и разработок фонда «Московский инновационный кластер» Георгий Шахгильдян.

«Я считаю важным, что это не какой-то красивый термин, а скоординированная и понятная стратегия по разработке отечественных технологий и выпуску наукоемкой, конкурентоспособной продукции. Без прорывных научных исследований и ученых, которые их реализуют, достигнуть результата будет невозможно», — отметил он.

По словам Шахгильдяна, в прошедшем заседании президента России Владимира Путина и совета по науке и образованию, а также вручении премии в области науки и инноваций молодым ученым прослеживается направление на развитие технологического лидерства.

«Все молодые ученые-лауреаты премии президента были награждены за прикладные разработки, которые в течение нескольких лет могут быть внедрены в промышленность, а на заседании совета по науке и образованию отчетливо звучала необходимость постоянного обновления содержания образовательных программ с целью их соответствия современному научно-технологическому уровню», — рассказал он.

Шахгильдян добавил, что привычная модель ученого-творца, который «делает, что хочет и ни с кем не советуется», постепенно растворяется.

«Ее замещает модель ученого с активной позицией, который готов открыто общаться и с индустрией, и с бизнесом, и с государством, чтобы совместно вырабатывать стратегии деятельности для достижения больших результатов», — сказал он.

Шахгильдян подчеркнул, что сейчас у современных молодых ученых есть шанс реализовать себя в создании востребованных и наукоемких отечественных продуктов.

«Важно не только фокусироваться на любимом деле, но и стараться представить какой-то конечный результат своей работы, а также рассказывать про свои исследования и продукт разным людям», — заключил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин провел заседание совета по науке и образованию, а также вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год.