В Калининградской области не собираются демонтировать ЛЭП на Литву

Беспрозванных: в Калининградской области не будут демонтировать ЛЭП на Литву

Правительство Калининградской области не планирует проводить демонтаж линии электропередачи (ЛЭП) на Литву после выхода прибалтийской страны вместе с Латвией и Эстонией из энергетического кольца БРЭЛЛ. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Глава региона отметил, что дал запрос на фотографии неработающих линий электропередачи на границе с Литвой и с удивлением обнаружил, что инфраструктура осталась нетронутой, несмотря на требования литовской стороны провести демонтаж.

«Не торопятся наши соседи, кажется, это признак хоть какого-то оставшегося здравого смысла. Со своей стороны мы точно ничего убирать не будем, мы далеко смотрим вперед», — подчеркнул Беспрозванных.

После решения Латвии, Литвы и Эстонии выйти из единого энергетического кольца с Россией и Республикой Беларусь (БРЭЛЛ) энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме. Сообщалось, что на территории анклава работают четыре новые тепловые электростанции, а также возведенная в советский период ТЭЦ-2. Суммарная мощность калининградских станций превышает потребности региона вдвое.

25 февраля сообщалось, что Литва приступила к демонтажу линий электропередачи, соединяющих республику с Калининградской областью России.

Ранее сообщалось, что электричество в странах Балтии стало в 60 раз дороже, чем в других странах.