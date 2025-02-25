Литва начала демонтаж ЛЭП с Россией

В Литва начали демонтировать ЛЭП в направлении Калининградской области

Литва приступила к демонтажу линий электропередачи (ЛЭП), соединяющих республику с Калининградской областью России, сообщил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. Об этом сообщает Sputnik Литва.

Компания Litgrid начала разбирать опоры ЛЭП Круонисская гидроаккумулирующая электростанция — Советск. Оставшаяся часть сети будет использована для соединения Круонисской станции с трансформаторными подстанциями Битенай.

Вайчюнас отметил, что демонтаж носит как символический, так и практический характер. Освободившиеся 900 гектаров земель будут переданы фермерам, а часть оборудования направят Украине.

По словам министра, демонтаж всех ЛЭП, связывающих Литву с Россией и Белоруссией, займет около полутора лет. За этот период планируется убрать 544 опоры.

9 февраля стало известно, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из объединенной энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). Решение о выходе из БРЭЛЛ было принято в 2023 году.

Ранее эстонцы начали скупать электрогенераторы перед отключением энергосистемы от России.