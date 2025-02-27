Двое «азовцев» внесены в перечень экстремистов и террористов в РФ

Росфинмониторинг внес двух членов «Азова» в перечень террористов и экстремистов

На сайте Росфинмониторинга появилась информация о том, что боевики террористической организации и запрещенного в России националистического объединения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Александр Афонин и Сергей Щепкин были внесены в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости.

В перечне, касающемся физических лиц, указаны следующие данные: Афонин Александр Викторович, родившийся 14 сентября 1996 года в городе Дебальцево Донецкой области Украины, и Щепкин Сергей Романович, родившийся 2 июля 1981 года в селе Новое село Львовской области Украины, как сообщается на сайте ведомства.

До этого сообщалось, что Росфинмониторинг за год включил 3165 человек в реестр террористов и экстремистов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

2248 человек были признаны причастными к терроризму и 917 — к экстремизму.

Этим лицам запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Ранее в Туле впервые задержали открытого гея по делу об экстремизме.