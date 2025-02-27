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Еще пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы приговорили к срокам

Суд вынес приговор еще пятерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
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Shutterstock

Андроповский районный суд Ставрополья приговорил пятерых жителей Дагестана к срокам от 8 лет до 10 лет по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщили «Интерфакс» в пресс-службе суда.

Там заявили, что подсудимых Рамазана Абдуллабекова, Исмаила Амирова, Ясина Гаджиева, Магомедали Омарова и Магомедгаджи Чиргилаева признали виновными по ч. 2 ст. 212 УК России («Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами»), а также ч. 3 ст. 263.1 УК РФ («Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры»). Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

29 октября 2023 года в аэропорту в Махачкале произошли массовые беспорядки. Причиной послужило прибытие в город регулярного рейса из Тель-Авива. Около 20:00 несколько сотен человек собрались у здания аэропорта перед прибытием самолета. Дебоширы прошли в здание воздушной гавани и устроили погром. Это произошло после того, как в Telegram-каналах распространились сообщения о том, что в Дагестан якобы прибывают беженцы из Израиля. Погромщики останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили и проверяли паспорта у находившихся там людей.

По данным прокуратуры, участники беспорядков повредили имущество аэропорта на сумму свыше 24 млн рублей, а также совершили противоправные действия в отношении 30 силовиков.

Следователи собрали доказательственную базу о причастности к совершенным преступлениям 142 лиц. В отношении 135 фигурантов предварительное расследование завершено, 28 уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее участникам беспорядков в Махачкале предложили заключить контракты с Минобороны России.

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