В Нижнем Новгороде студенты устроили акцию под лозунгом «Зай, рожай!»

Студенты Нижегородских вузов провели флешмоб в поддержку материнства, выйдя на улицы с плакатами «Зай, рожай!». Об этом сообщает РИА Новости.

Акция, организованная инициативной группой студентов, приурочена к новой региональной программе поддержки беременных студенток, предусматривающей выплату в 100 тысяч рублей при постановке на учет в женской консультации. Участники флешмоба разместились у корпусов университетов перед началом занятий, привлекая внимание к вопросам деторождения и положительному влиянию государственной поддержки на решение молодых пар о рождении детей. Один из участников акции подчеркнул значимость финансовой помощи в принятии решения о материнстве.

Накануне Общественная палата и Росстат сообщили, что демографическую ситуацию в России могут улучшить льготы на жилье и покупку автомобилей. В совместном докладе ведомств отмечается, что поддержка рождаемости, которая предоставлялась в стране в последние годы, была направлена на рождение первого ребенка. При этом суммарный коэффициент рождения первенцев и вторых детей снижался, а численность третьих и последующих продолжала расти.

Ранее демограф заявил об ожидаемом уменьшении пенсий в России.