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Демограф заявил об ожидаемом уменьшении пенсий в России

Демограф Крупнов: к 2047 году пенсии в России уменьшатся на 30%
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

К 2047 году пенсии россиян могут сократиться почти на треть. Об этом в интервью изданию «МК» заявил глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Эксперт подчеркнул, что количество трудоспособного населения страны уменьшается, в то время как численность пенсионеров, наоборот, возрастает. Это приводит к серьезным проблемам с перечислением средств в Социальный фонд.

По расчетам Крупнова, к 2047 году пенсии в России станут меньше на 30%. Основными причинами для такого прогноза являются продолжающееся сокращение населения страны, увеличение продолжительности жизни, сохраняющаяся сырьевая модель экономики страны и снижение за счет инфляции покупательской способности россиян.

В качестве примера демограф сравнил нынешнюю среднюю пенсию в РФ в 23,4 тыс. рублей с пенсией в 15,6 тыс. рублей в нынешних ценах, которая может быть к 2047 году.

20 марта Крупнов заявил, что создание в России министерства демографии не поможет улучшить ситуацию в этом направлении.

Ранее россиянам рассказали, как самостоятельно рассчитать пенсию.

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