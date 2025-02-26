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В Общественной палате назвали способы улучшения демографии в России

В ОП предложили улучшать демографию в России льготами на жилье и автомобили
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Демографическую ситуацию в России могут улучшить льготы на жилье и покупку автомобилей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместный доклад Общественной палаты (ОП) и Росстата «Семья и дети в России».

В нем говорится, что поддержка рождаемости, которая предоставлялась в стране за последние годы, была направлена на рождение первого ребенка. При этом суммарный коэффициент рождения первенцев и вторых детей снижался, а численность третьих и последующих продолжала расти. Авторы инициативы предлагают сконцентрировать меры поддержки на людях в возрасте от 30 до 40 лет, которые уже имеют детей. В докладе подчеркивается, что именно они составляют более 43% семей с детьми в России.

Согласно документу, численность женщин репродуктивного возраста старше 30 лет находится на историческом максимуме, однако данный показатель будет снижаться в течение пяти лет, поэтому меры поддержки необходимо принять именно сейчас.

Для стимулирования рождаемости в ОП предлагают увеличить с 450 тыс. до 1 млн рублей размер выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети. Данная мера поддержки, как предполагается, позволит семьям погасить основные долги и проценты по ипотеке. Помимо этого, авторы инициативы предлагают реализовать программу льготного кредитования на покупку автомобиля отечественного производства для всех многодетных семей.

Ранее демограф заявил об ожидаемом уменьшении пенсий в России.

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