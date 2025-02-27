Российский город подвергся ракетной атаке ВСУ

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, опубликовав кадры работы сил противовоздушной обороны (ПВО), сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Участились обстрелы Белгородской области. Системы ПВО перехватывают очередную партию реактивных снарядов», — написал он.

Коц не привел других подробностей атаки.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска при помощи беспилотного летательного аппарата атаковали город Грайворон Белгородской области.

25 февраля глава региона сообщал, что в результате обстрела и атаки FPV-дрона в селе Тишанка пострадало частное домовладение, хозяйственные постройки и линия электропередачи. Еще один беспилотник атаковал село Борисовка, после чего на нескольких улицах пропало электроснабжение. Кроме того, в поселке Малиново беспилотник взорвался у коммерческого объекта, из-за чего было повреждено остекление здания.

Ранее в Туапсе выбило стекла в общежитии и детском саду из-за атаки беспилотников.