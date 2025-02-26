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В Туапсе выбило стекла в общежитии и детском саду из-за атаки беспилотников

В Туапсе в результате атаки дронов выбило стекла в общежитии и детском саду
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Туапсе в результате ночной атаки украинских беспилотников выбило стекла в общежитии и в детском саду «Радуга». Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

«Обломки зафиксированы и на Звездной. Там также взрывной волной разбиты оконные стекла в нескольких квартирах многоэтажки, общежития и в детском саду «Радуга», — говорится в сообщении, опубликованном в 12:41 по московскому времени.

Там же повреждены крыша частного домовладения, гараж и припаркованные автомобили, отметил Бойко.

На улице Краснодарской после падения фрагментов сбитого дрона загорелся автомобиль, продолжил он. В расположенном рядом домовладении выбиты стекла и повреждена стена.

В этом же районе получили повреждения еще два частных дома — выбиты стекла и двери, рассказал глава округа.

«Будем оказывать материальную помощь в восстановлении жилья», — подчеркнул Бойко и добавил, что обошлось без пострадавших.

Telegram-канал SHOT сообщал, что в ночь на 26 февраля в Туапсе произошла серия взрывов. Очевидцы услышали не менее 8-10 громких звуков. В городе работали системы противовоздушной обороны.

Ранее в сети опубликовали фото пострадавшего дома в Туапсе после атаки ВСУ.

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