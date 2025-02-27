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Два человека пострадали при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Гладков: украинский дрон сбросил взрывчатку на автомобиль в городе Грайворон
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Украинские войска при помощи беспилотника атаковали город Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

С дрона на автомобиль была сброшена взрывчатка. В результате чего один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног. Бригада СМП доставила пострадавшего в городскую больницу Белгорода.

Информация о последствиях атаки еще уточняется. Оперативные службы работают на месте происшествия, добавил Гладков.

25 февраля глава региона сообщал, что в результате обстрела и атаки FPV-дрона в селе Тишанка пострадало частное домовладение, хозяйственные постройки и линия электропередачи. Еще один беспилотник атаковал село Борисовка, после чего на нескольких улицах пропало электроснабжение.

Кроме того, в поселке Малиново беспилотник взорвался у коммерческого объекта, из-за чего было повреждено остекление здания.

Ранее в Туапсе выбило стекла в общежитии и детском саду из-за атаки беспилотников.

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