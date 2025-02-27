Блогер Блиновская выступила в суде с последним словом и попросила отсрочку

Блогер Елена Блиновская выступила в Савеловском суде Москвы с последним словом и попросила отсрочить наказание до совершеннолетия детей. Об этом пишет портал MSK1.ru.

Блогер заявила, что раскаивается и попросила применить статью 82 УК РФ. Согласно ей, отсрочить наказание могут в том числе женщине, имеющей детей до 14 лет.

«Инкриминированные мне статьи подразумевают и иные виды наказаний, помимо лишения свободы. ‎И учитывая то, что наказание повлияет не только на мою семью, моих детей: старшего сына, который заканчивает 9-й класс, близнецов, которые учатся в средней школе, и дочку, которой скоро исполнится 5 лет», — сказала Блиновская.

Однако прокурор при этом отметила, что отсрочка не может быть использована, поскольку у детей есть отец.

До этого стало известно, что Савеловский районный суд Москвы 3 марта огласит приговор Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.

Ее задержали 27 апреля 2023 года при попытке пересечь границу РФ на автомобиле. Против нее возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма составила более 918 млн рублей. Также в ходе расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 млн рублей. Пособником Блиновской следствие считает ее мужа Алексея.

Ранее стало известно, как Блиновская живет в СИЗО.