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Хинштейн объяснил отказы в выдаче жилищных сертификатов в Курской области

Хинштейн связал отказы переселенцам в сертификатах со сбоем на «Госуслугах»
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Врио губернатора Александр Хинштейн объяснил, что отказы в выдаче жилищных сертификатов вынужденным переселенцам в Курской области связаны со сбоем сервиса «Госуслуги». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Врио главы региона пояснил, что увидел сообщения жителей Курской области о том, что им отказали в выдаче жилищных сертификатов через портал «Госуслуги». Хинштейн напрямую обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с просьбой разобраться в причинах.

«По итогам выявлено несколько точек сбоя сервиса, из-за которых на ЕПГУ очень высокий процент отказов. На платформу государственных сервисов сейчас не вносятся заявления по очному приему (а это свыше семи тысяч заявлений)», — отметил Хинштейн.

Врио губернатора отметил, что сложившаяся ситуация приводит к тому, что в системе не отображается информация по уже согласованным решениям.

Хинштейн подчеркнул, что все вопросы взяты в работу, ситуация взята на контроль. В ближайшее время будет выяснено, на каком этапе работы с системой случился сбой и работа сервиса будет возобновлена.

24 февраля врио губернатора Курской области рассказал, что заочную оценку домов начали в тех населенных пунктах, где жители не получили бескомиссионное право на жилищный сертификат, а также там, куда из-за обстановки не могут выехать комиссии.

Ранее в Курске начали работать социальные риелторы.

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