Эвакуированным из курского приграничья компенсируют съем жилья на 1,3 млрд рублей

Правительство Курской области выделит деньги переселенцам на наем жилья и ЖКУ

Власти выделят субсидии, чтобы компенсировать переселенцам из курского приграничья наем жилья и оплату жилищных коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает правительство Курской области в своем Telegram-канале.

Согласно публикации, соответствующее распоряжение было подписано кабмином РФ при участии врио губернатора региона Александра Хинштейна в прошлый четверг, 13 февраля.

«1,3 млрд рублей выделено Курской области на указанные цели. 13,3 млн рублей выделено из бюджета Курской области для софинансирования», — говорится в посте.

Там уточняется, что денежные средства на счет граждан поступят в течение одного-трех дней.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Курске беженцы начали опасаться, что их перестанут кормить.