В Курске начали работать социальные риелторы

В Курске начали работу социальные риелторы для льготных категорий из приграничья

Услуги социальных риелторов начали предоставлять инвалидам первой и второй группы и пенсионерам Курской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за атак со стороны Украины. Об этом сообщила врио старшего советника губернатора Наталья Леонова, передает ТАСС.

«Поступало большое количество обращений от маломобильных граждан и пожилых людей с просьбами помочь в реализации жилищных сертификатов. Поэтому и возникло предложение предоставить бесплатные услуги», — отметила она.

Леонова уточнила, что эти категории граждан получают полное сопровождение сделки и помощь автоволонтеров. Для остальных переселенцев будут предоставлены бесплатные консультации, а сопровождение сделки не будет превышать 1%. По словам риелторов, при реализации сертификатов люди сталкиваются с тем, что спрос сильно превышает предложение, а цены при этом растут. Минцифры также думает о возможности получения консультаций специалистов в онлайн-режиме.

15 февраля правительство Курской области сообщило, что власти выделят субсидии, чтобы компенсировать переселенцам из курского приграничья наем жилья и оплату жилищных коммунальных услуг (ЖКУ).

Ранее в Курске беженцы начали опасаться, что их перестанут кормить.