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Названы две версии гибели полковника МВД Головатого

«Ъ»: следователи отрабатывают две версии гибели полковника МВД Головатого
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Появились новые подробности происшествия в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией (ГУЭБиПК) МВД России в Рязанском переулке Москвы, где застрелился полковник Евгений Головатый. Об этом сообщает »Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным источника выстрел был зафиксирован в 8:30 утра, коллеги нашли офицера уже мертвым, а рядом с ним служебный пистолет Макарова.

По данным источника, инцидент произошел незадолго после того, как полковник пришел на службу. «Ъ» пишет, что в настоящее время проверяются две версии, которые связывают произошедшее со служебными или семейными неурядицами. «Коммерсантъ» уточняет, что в ГУЭБиПК МВД Головатый пришел около пяти лет назад. До этого полковник служил в подразделении собственной безопасности полиции.

Также сообщалось, что полковник являлся заместителем начальника управления «П», которое занимается борьбой с экономическими преступлениями на промышленных объектах. Следственные органы Следственного комитета России организовали проверку по данному факту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, включая возбуждение уголовного дела о доведении до самоубийства.

Другой случай произошел в середине февраля. В Хабаровском крае нашли тело сотрудника мэрии, который призывал убивать бойцов специальной военной операции. По данным СМИ, прохожие заметили мужчину без признаков жизни рядом с домом, в котором он не прописан и вызвали бригаду скорой помощи. Однако прибывшие медики не смогли реанимировать 44-летнего чиновника.

Ранее СК начал проверку по делу об убийстве участника СВО на Кубани.

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