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В Москве покончил с собой полковник МВД

«Ъ»: полковник МВД Головатый покончил с собой в здании управления в Москве
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В Москве в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией МВД в Рязанском переулке нашли тело полковника Евгения Головатого. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Предположительно, офицер покончил с собой в служебном кабинете.

По данным газеты, полковник был заместителем начальника управления «П», которое борется с преступностью на крупных промышленных предприятиях.

Следственные органы СКР начали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение. По данному факту могут возбудить уголовное дело, например о доведении до самоубийства.

В середине февраля в Хабаровском крае нашли тело сотрудника мэрии, призывавшего убивать бойцов СВО. По данным СМИ, прохожие заметили мужчину без признаков жизни рядом с домом, в котором он не прописан. Они вызвали бригаду скорой помощи, но прибывшие врачи не смогли реанимировать горожанина. Позже выяснилось, что погибшим был 44-летний чиновник.

Ранее СК начал проверку по делу об убийстве участника СВО на Кубани.

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