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СК проведет проверку по делу об убийстве участника СВО на Кубани

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства военного СВО на Кубани
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту убийства в Краснодарском крае участника специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте СК.

По данным следствия, в городе Армавире (в 202 км от Краснодара) местный житель поссорился с бойцом и ударил его в живот ножом, после чего убежал с места преступления. Раненый умер спустя несколько дней, а убийцу нашли и обвинили по п. «и» ст. 105 Уголовного кодекса России — «Убийство из хулиганских побуждений».

В настоящий момент обвиняемый — под стражей.

В управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщили, что конфликт произошел в ночь на 14 июля 2024 года около кафе на улице Ленина, нападавшего нашли за пределами региона.

Действия двух других фигурантов дела квалифицированы по статьям «Укрывательство особо тяжкого преступления» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что участника СВО звали Олег Рябчиков, и тот был убит группой мигрантов во время прохождения реабилитации после ранения. Политик утверждает, что нападавший смог скрыться благодаря помощи знакомого из правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Меленки неизвестный расстрелял вернувшегося с СВО замкомандира воинской части Никиту Кленкова.

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