Еще один рабочий упал с высоты на стройке Ozon

В Саратове еще один рабочий разбился на стройплощадке склада Ozon

В Саратове мужчина упал с высоты на стройплощадке. Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», ЧП произошло при строительстве логистического центра маркетплейса Ozon.

По предварительным данным, 52-летний мужчина выполнял монтажные работы на складе и упал с высоты. Потерпевший был госпитализирован. В связи со случившемся происшествием начата доследственная проверка.

Это не первый случай травмирования строителей на этом объекте Ozon. 18 декабря 2024 года на этой же стройплощадке 40-летний мужчина при проведении работ упал с высоты 10 метров. Он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом правого ребра.

В прошлом году в Екатеринбурге водители фур оказались вынуждены почти неделю ночевать возле склада Ozon из-за проблем с логистикой. Коллапс был вызван нехваткой кадров среди грузчиков.

Ранее в Петербурге ковш экскаватора проломил голову рабочему.