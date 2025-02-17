В Петербурге ковш экскаватора проломил голову рабочему

На севере Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования рабочего на строительном объекте, мужчина получил по голове ковшом экскаватора, спасти его не удалось. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел на стройке поликлиники по улице Ольги Форш, при неустановленных обстоятельствах рабочий получил удар ковшом экскаватора по голове. Пострадавшего госпитализировали, но спасти его медики не смогли.

По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК. По данным Telegram-канала «Конкретно.ру», пострадавший пришел устраиваться на работу, экскаваторщик оказался мигрантом-нелегалом.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области 45-летний строитель попал в реанимацию после того, как на него упала бетонная плита. Врачи диагностировали у него тяжелое переохлаждение, закрытую травму груди, закрытый перелом ребер, пневмоторакс, открытый оскольчатый перелом обеих голеней и закрытый перелом костей ног со смещением отломков. Мужчину поместили в отделение реанимации.

Ранее в Новосибирске мужчину раздавило автомобилем во время ремонта.