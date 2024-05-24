Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге дальнобойщиков заставили неделю ночевать у склада Ozon

В Екатеринбурге водителей фур вынудили неделю ночевать у склада Ozon

close
100%
Shutterstock

В Екатеринбурге водители фур оказались вынуждены почти неделю ночевать возле склада Ozon из-за проблем с логистикой. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

«Логистический коллапс на складе застопорил работу сервиса в регионе. Дальнобойщики уже пять дней ждут выгрузки товара. Возле распределительного узла в Кольцово фуры образовали километровые очереди. Коллапс вызван нехваткой кадров среди грузчиков», — говорится в публикации.

Отмечается, что простой водителям не оплачивают. По словам дальнобойщиков, из-за ожидания им приходится ночевать и есть в машинах, при этом у многих из них даже не было возможности помыться.

До этого украинские дальнобойщики заблокировали трассу Киев – Одесса в знак протеста против нового закона о мобилизации. Отмечается, что действия водителей большегрузов привели к огромной пробке. Причиной протеста дальнобойщиков стали поправки в закон о мобилизации, согласно которым водителей фур теперь могут начать мобилизовывать прямо на границе, при выезде с Украины. При этом под бронь большинство водителей не попадают.

Ранее последствия наезда большегрузной фуры на лося в Москве попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами