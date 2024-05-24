В Екатеринбурге дальнобойщиков заставили неделю ночевать у склада Ozon

В Екатеринбурге водители фур оказались вынуждены почти неделю ночевать возле склада Ozon из-за проблем с логистикой. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

«Логистический коллапс на складе застопорил работу сервиса в регионе. Дальнобойщики уже пять дней ждут выгрузки товара. Возле распределительного узла в Кольцово фуры образовали километровые очереди. Коллапс вызван нехваткой кадров среди грузчиков», — говорится в публикации.

Отмечается, что простой водителям не оплачивают. По словам дальнобойщиков, из-за ожидания им приходится ночевать и есть в машинах, при этом у многих из них даже не было возможности помыться.

До этого украинские дальнобойщики заблокировали трассу Киев – Одесса в знак протеста против нового закона о мобилизации. Отмечается, что действия водителей большегрузов привели к огромной пробке. Причиной протеста дальнобойщиков стали поправки в закон о мобилизации, согласно которым водителей фур теперь могут начать мобилизовывать прямо на границе, при выезде с Украины. При этом под бронь большинство водителей не попадают.

Ранее последствия наезда большегрузной фуры на лося в Москве попали на видео.