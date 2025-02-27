В Самаре возбуждено уголовное дело против мужчины, бросившего гранату в администрацию

СК возбудил дело о теракте после взрыва у здания правительства Самарской области

В Самаре возбудили уголовное дело о теракте, там мужчина бросил взрывоопасный предмет у здания правительства области. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное управление Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору)», — отмечается в публикации.

Также в отношении мужчины и его сына возбудили уголовное дело за «незаконное приобретение, передачу, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Причастными к террористическому акту в городе оказались отец и сын, с ними в данный момент проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств преступления.

Накануне ФСБ России показала кадры задержания уроженца Центральной Азии, готовившего серию терактов в Ставрополе под руководством украинского куратора.

Ранее Путин призвал суды обеспечить неотвратимость наказания террористов.