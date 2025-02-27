Суд оштрафовал владельца потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-212»

Владельца потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-212», компанию «Кама Шиппинг», оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение требований технического регламента. Об этом сообщает РИА Новости.

Такой вердикт вынес Арбитражный суд Краснодарского края. «Кама Шиппинг» планирует оспорить это решение.

По словам представителя компании, был нарушен установленный сезон плавания, но не в районе плавания. При этом прокурор заявил, что судовладелец искажает факты и неправильно трактует нормы законодательства.

«В сложившихся условиях, связанных с истечением сезона плавания в ноябре, общество осознанно продолжило движение в порт «Кавказ» для выгрузки. Доказательств невозможности выгрузки судна в ином безопасном месте не представлено», — подчеркнул он.

27 февраля в Анапе зафиксировали новые выбросы мазута на трех участках пляжей.

15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях. В результате сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов стали причиной аварии танкеров. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылилось в Черное и Азовское моря. После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее в Краснодарском крае начали тестировать вибромашину для очистки грунта от мазута.