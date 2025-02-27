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В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута зафиксированы на трех участках пляжей в Анапе
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Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

На трех участках побережья в Анапе зафиксированы новые выбросы мазута после ЧП с танкерами. Об этом сообщает оперштаб по Кубани в Telegram-канале.

«Новые фрагменты нефтепродуктов у кромки воды на своих участках подтвердили команды трех городов и районов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мазут был обнаружен неподалеку от пляжа оздоровительного центра «Премьера» в Анапе, пляже Джемет, и на территории пляжа «Тортуга» в Витязево.

Новые фрагменты мазута собирают в первую очередь, затем продолжается деликатная очистка основной территории пляжей, пояснили в оперштабе.

До этого оперштаб по Краснодарскому краю сообщал, что на пляже «Афалина» в селе Витязево начали тестирование вибромашины, которая просеивает загрязненный мазутом грунт.

Участник ликвидации ЧС из Анапы в составе команды «ТОС-1 Маяк» Глеб Гилев рассказал, что после просеивания содержимое корзины собирают в мешок для утилизации. При этом песок становится чистым и сыпучим. Однако в нем могут содержаться микрочастицы мазута.

Ранее возле севшего на мель в Тамани танкера обнаружили новые выбросы мазута.

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