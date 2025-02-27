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Шестилетняя девочка сломала позвоночник в батутном центре в Петербурге

78.ru: в Петербурге шестилетняя девочка сломала позвоночник в батутном центре
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Depositphotos

В Петербурге ребенок получил травму позвоночника во время отдыха в батутном центре. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 26 февраля в одном из батутных центров города. Шестилетняя девочка сломала позвоночник во время отдыха в заведении — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

Ребенка доставили в детскую городскую больницу. Врачи диагностировали у девочки перелом седьмого грудного позвонка, а также закрытую черепно-мозговую травму.

До этого в Сургуте подросток попал в больницу после попытки поднять 100-килограммовую штангу. Специалисты диагностировали у пострадавшего множественные переломы грудного отдела позвоночника.

Ранее многодетная россиянка провалилась под пол в подъезде дома и сломала позвоночник.

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