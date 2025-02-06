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В Сургуте подросток попал в больницу после попытки поднять 100-килограмовую штангу

В Сургуте школьник пытался поднять 100-килограмовую штангу и сломал позвоночник
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Depositphotos

В Сургуте школьник попал в больницу после попытки понять тяжелую штангу. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в вечерней школе, куда 16-летний молодой человек пришел вместе одноклассниками. Перед уроками юноши пошли в спортзал, где решили выяснить, кто из них сильнее.

Свои навыки школьники решили продемонстрировать с помощью 100-килограмовой штанги. Пострадавший смог приподнять ее, но почувствовал боль в спине. Позже боль усилилась, когда юноши решили попрыгать в сугробы.

«Первые три урока подросток терпел, но боль все никак не утихала», – сообщается в публикации.

Учителя посоветовали школьнику пойти в медпункт, но он попросился домой. Спустя некоторое время, ситуация усугубилась, поэтому юноша отправился в медпункт с матерью.

Специалисты диагностировали у пострадавшего множественные переломы грудного отдела позвоночника. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь.

Ранее в школе Хабаровска первоклассник попал в больницу после падения с третьего этажа.

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