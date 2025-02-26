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В Якутии пьяный отец избил и изрезал ножом сына-подростка

Житель Якутии ответит в суде за избиение сына
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Mariana Serdynska/Shutterstock/FOTODOM

В Якутии будут судить отца, который избил сына-подростка и напал на него с ножом. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, в январе 2025 года 39-летний обвиняемый распивал спиртные напитки у себя дома. В какой-то момент между мужчиной и его 14-летним сыном произошла ссора, пьяный отец избил мальчика и ударил его ножом в ногу.

Подростку удалось вырваться и выбежать из квартиры, скорую помощь мальчику вызвали случайные прохожие. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении, обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что жительница Азнакаево предстанет перед судом по обвинению в истязании собственной дочери, женщина систематически избивала ребенка и угрожала ей ножом. Ребенок боялся рассказать кому-либо о произошедшем, однако после очередного избиения она написала участковому уполномоченному полиции сообщение о том, что мать избивает ее. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемой может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее в Башкирии 17-летний студент изрезал ножом 40-летнего мужчину за оскорбление.

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