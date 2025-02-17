Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка вонзила нож в живот пятилетнему сыну из-за баловства

РЕН ТВ: в Армавире женщина ударила пятилетнего сына ножом из-за баловства
close
Depositphotos

В Армавире женщина вонзила в живот пятилетнему сыну нож из-за того, что ребенок баловался. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 15 февраля в общежитии на улице Кропоткина. 27-летняя женщина, находясь со своим пятилетним сыном в одной из комнат, вонзила ребенку в живот нож. Она сделала это из-за того, что малолетний баловался и плохо себя вел.

В результате мальчика госпитализировали. Подробной информации о его состоянии не поступало.

Мать пострадавшего задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия шесть ножей.

Ранее россиянин сломал нож, пытаясь ударить им собутыльника после ссоры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами