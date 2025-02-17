Россиянка вонзила нож в живот пятилетнему сыну из-за баловства

В Армавире женщина вонзила в живот пятилетнему сыну нож из-за того, что ребенок баловался. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 15 февраля в общежитии на улице Кропоткина. 27-летняя женщина, находясь со своим пятилетним сыном в одной из комнат, вонзила ребенку в живот нож. Она сделала это из-за того, что малолетний баловался и плохо себя вел.

В результате мальчика госпитализировали. Подробной информации о его состоянии не поступало.

Мать пострадавшего задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия шесть ножей.

Ранее россиянин сломал нож, пытаясь ударить им собутыльника после ссоры.