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Россиянка, ударившая пятилетнего сына ножом из-за баловства, два часа не вызывала скорую

Mash: в Армавире ребенок, которого мать ударила ножом, два часа истекал кровью
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РИА Новости

Женщина из Армавира, которая ударила пятилетнего сына ножом из-за баловства, два часа не вызывала скорую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Женщина ударила сына ножом в область торса. После этого мальчик два часа истекал кровью, пока его мать не вызвала на место скорую помощь.

Когда она все же вызвала медиков, то наврала им, что ребенок якобы упал на стекла, пока гулял. Однако обмануть сотрудников правоохранительных органов не вышло — предполагаемую злоумышленницу отправили в СИЗО.

Сейчас пострадавший мальчик находится в больнице. За его жизнь борются врачи.

Инцидент произошел 15 февраля в общежитии на улице Кропоткина. 27-летняя женщина, находясь со своим пятилетним сыном в одной из комнат, вонзила ребенку в живот нож. Она сделала это из-за того, что малолетний баловался и плохо себя вел.

Ранее россиянин сломал нож, пытаясь ударить им собутыльника после ссоры.

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