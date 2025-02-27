В Крыму назначили министра по топливу и энергетике

На должность министра топлива и энергетики Республики Крым назначили Владимира Воронкина. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов, документ опубликован на официальном портале правительства республики.

С мая 2024 года Воронкин занимал должность первого заместителя министра топлива и энергетики Крыма. До этого он работал заведующим отделом капитального строительства управления нефтегазового комплекса, газификации и топливных ресурсов в министерстве.

До этого в Крыму уволили главу местного МЧС Сергея Садаклиева. Как сообщил Сергей Аксенов, Садаклиев написал заявление по собственному желанию.

Ранее помощника главы МЧС Крыма Ингмара Левчика уволили за дискредитацию звания госслужащего. Сообщается, что Левчика задержали в Симферополе из-за того, что он находился за рулем автомобиля Range Rover без водительских прав. Их экс-помощник главы МЧС лишился еще в 2022 году после езды в состоянии наркотического опьянения. После задержания Левчик угрожал правоохранителям.

Ранее Аксенов отправил в отставку двух крымских министров.