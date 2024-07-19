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В Крыму уволили помощника главы местного МЧС

Помощника главы МЧС Крыма Левчика уволили за дискредитацию звания госслужащего

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Помощника главы МЧС Крыма Ингмара Левчика уволили за дискредитацию звания госслужащего. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев в своем Telegram-канале.

«По выявленным фактам в отношении помощника И. Левчика, которые вызвали широкий общественный резонанс, принято решение о расторжении с ним трудовых отношений. Издан приказ о его увольнении», — написал Садаклиев.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», Левчика задержали в Симферополе 17 июля. Он находился за рулем автомобиля Range Rover, не имея водительских прав. Их экс-помощник главы МЧС лишился в 2022 году после езды в состоянии наркотического опьянения. После задержания он угрожал правоохранителям.

До этого в пресс-службе Госавтоинспекции Амурской области сообщали, что за информацию о нетрезвых водителях, управляющих транспортным средством, начнут платить. Отмечалось, что размер выплаты будет зависеть от ответственности, которую в случае подтверждения опьянения понесет водитель. В случае административной ответственности позвонивший получит пять тысяч рублей, в случае уголовной — семь тысяч рублей.

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