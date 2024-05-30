Аксенов отправил в отставку двух крымских министров

Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку министра ЖКХ республики Сергея Донца и министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыминформ».

Отмечается, что пост Донца займет гендиректор «Воды Крыма» Максим Новик.

«На смену Волченко придет заместитель начальника организационного управления аппарата Госсовета Крыма Сергей Ганзий», — говорится в сообщении.

По словам Аксенова, решение было принято в рамках ротации кадров.

До этого глава Крыма посоветовал диверсантам, которых украинские спецслужбы засылают в российский регион, заранее писать завещание.

Он добавил, что врагам России в Крыму «ничего не светит». Он посоветовал недоброжелателям засылать на полуостров только тех, «с кем уже попрощались, обменялись всеми бумагами, завещание написали и могут ехать».

Чиновник подчеркнул, что Крым монолитен в части поддержки президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее глава Крыма Аксенов назвал главное достижение региона за 10 лет.