В Крыму уволили главу республиканского МЧС

В Крыму уволили главу местного МЧС Сергея Садаклиева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он заявил, что провел встречу с этим министром.

«По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов.

52-летний Садаклиев занимал должность министра чрезвычайных ситуаций Крыма с февраля 2021 года. До этого он работал в структуре регионального главка МЧС.

19 июля стало известно, что помощник главы МЧС Крыма Ингмар Левчик был уволен за дискредитацию звания госслужащего.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», Левчика задержали в Симферополе 17 июля. Он находился за рулем автомобиля Range Rover, не имея водительских прав. Их бывший помощник главы МЧС лишился в 2022 году после езды в состоянии наркотического опьянения. После задержания он угрожал правоохранителям.

Ранее Аксенов отправил в отставку двух крымских министров.