Стало известно, когда запустят электрички между Сириусом и Сухумом

Регулярное движение электрички между населенным пунктом Сириус Краснодарского края и абхазским городом Сухум планируют запустить 1 мая 2025 года. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что все связанные с запуском вопросы уже решены, сегодня должен стартовать первый тестовый рейс. В РЖД оценивают общее время в пути в новой электричке в 3 часа 20 минут.

«Ходить она будет более удобно для местных жителей и Сочи, Имеретинской долины и Абхазии», — сказал Кириенко.

По его словам, электричка будет ходить рано утром и возвращаться обратно в Имеретинскую долину к вечеру.

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