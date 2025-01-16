В Новой Москве после реконструкции открылся городской вокзал Щербинка

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров торжественно открыли обновленный городской вокзал Щербинка на линии Московского центрального диаметра (МЦД-2), который снова запущен в эксплуатацию после проведения реконструкции. Об этом стало известно из сообщения мэра в его Telegram-канале.

Собянин подчеркнул, что новый транспортный узел построен на месте устаревшей остановки пригородных поездов и пользуется высоким спросом среди жителей Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

Собянин добавил, что с запуском МЦД-2 количество пассажиров на станции Щербинка увеличилось в полтора раза и продолжает расти, при этом в пешей доступности от вокзала проживает и работает около 90 тысяч человек.

Кроме того, для улучшения транспортной доступности введены три новых маршрута наземного общественного транспорта, что позволяет сократить время на подъезд к вокзалу на пять минут.

С 2025 года стартовал национальный проект «Эффективная транспортная система», рассчитанный до 2030 года. Он станет «бесшовным» продолжением завершающегося в этом году нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры» и объединит важнейшие транспортные объекты, гражданам позволит безопаснее и быстрее перемещаться по стране. Что было сделано за минувшие шесть лет и какие планы по развитию транспортной системы на ближайшую шестилетку – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве открыли три новые станции Троицкой линии метро.