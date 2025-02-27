Врач объяснила, чем опасен молочный фальсификат в российских магазинах

В российских магазинах обнаружили фальсифицированную молочку с трансглютаминазой, запрещенной в РФ и странах ЕАЭС с 2020 года. По-другому эту добавку называют «мясной клей», доказано, что она плохо влияет на организм, объяснила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с 360.ru.

Обычно «мясной клей» добавляют в продукцию, в том числе рыбные и мясные консервы, чтобы сделать их более густыми. В организме человека эта добавка склеивает реснички на слизистой кишечника. Это грозит нарушением пищеварения, обмена веществ и, как следствие, снижением иммунитета.

«Если растительные жиры добавляют в масло или творог, то на упаковке должна быть соответствующая надпись», — подчеркнула врач.

К опасным добавкам Писарева отнесла также трансжиры, содержание которых в продуктах питания не должно превышать 1-2%. Если ими злоупотреблять, то это может привести к развитию эндокринных заболеваний, панкреатиту и ожирению, предупредила она.

Врач призвала россиян внимательно читать составы продуктов и стараться не покупать те, в которых использовались опасные компоненты. Проблема заключается лишь в том, что не все производители добросовестно и честно пишут состав продуктов, заключила она.

Напомним, Роспотребнадзор до этого выяснил, что 14 российских производителей молочной продукции выдавали за натуральное масло и творог фальсификат с растительными жирами, стеринами и запрещенной трансглютаминазой, которых в продуктах быть не должно. В том числе это компании АО «ТМК «Тверца»», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром». Минпромторг попросили изъять товар из оборота.

Ранее россиян предупредили об опасности поддельной молочки.