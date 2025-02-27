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Россиянам объяснили, как они будут отдыхать в связи с 8 Марта

Депутат Бессараб рассказала, сколько выходных ждет россиян из-за 8 Марта
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Shutterstock

В этом году 8 Марта выпадает на субботу, в связи с чем выходной, который должен быть в этот день, будет перенесен на пятницу 13 июня. Об этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила в беседе с RT.

Рабочий день, предшествующий праздничному, сокращается на час – таким образом, в предстоящую пятницу, 7 марта, россияне будут работать на час меньше.

Следующая сокращённая неделя выпадет на майские праздники – согласно производственному календарю, который всего включает в себя 14 праздничных дней, россияне в 2025 году будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, заключила Бессараб.

Подробнее о том, как появился Международный женский день и как его отмечают в разных странах, почему изначально 8 Марта не было днём цветов и комплиментов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о подорожании шоколада к 8 Марта.

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