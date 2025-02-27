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Россиян предупредили о подорожании шоколада к 8 марта

Экономист Степанычева: килограмм шоколада к 8 марта подорожает
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

К 8 марта 1 кг шоколада в России подорожает до 1,4% по сравнению с февральскими показателями, спрогнозировала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Елена Степанычева.

«С сентября 2024 года наблюдался рост цен на шоколад, который был более заметным, в декабре 2024 года и в пересчете цен на 1 кг продукта составил 2%, что на 1,31% выше показателя, зафиксированного в октябре 2024 года и на 0,82% выше показателя, характерного для февраля 2025 года. Данная тенденция обусловлена неурожаем какао-бобов в Западной Африке, а также ростом цен на сырье в среднем на 12%. Еще одно заметное подорожание шоколада и шоколадных конфет ожидается к концу марта 2025 года. Дополнительным фактором роста цен станет эксперимент с добровольной маркировкой шоколада, которая приводит к росту затрат производителей. При сохранении тенденций изменения цены показатель роста к 8 марта может составить до 1,4%», — отметила Степанычева.

По данным аналитиков ресурса «Чек Индекс», с 1 по 15 февраля 2025 года шоколад в плитках подорожал на 14% к аналогичному периоду 2024 года, до 336 рублей в среднем. Коробки шоколадных конфет прибавили в цене 11%, средний чек достиг 630 рублей.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожало эскимо.

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