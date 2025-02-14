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Дачникам рассказали, как подготовить участок к весне

Садовод Воронова: перед приходом весны на даче нужно проверить электропроводку
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Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Перед началом весны на даче важно проверить территорию участка, электропроводку и запас удобрений. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Так, она рекомендует оценить состояние строений и заборов, а после — составить список дел на весенний период. По ее словам, из-за сильных ветров зимой на даче могли произойти проблемы с электрикой, поэтому важно уделить ей особое внимание.

Кроме того, она советует докупить удобрения, средства для защиты растений и проверить насос. При этом торопиться убирать участок не стоит.

«Вдруг еще будет сильный минус без снега, а мусор и листья — это все-таки защитный слой для корневой системы. Я предпочитаю убирать участок, когда появляются устойчивые +2...+3°C, то есть примерно после 15 марта», — рассказала Воронова.

Директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко до этого рассказала «Газете.Ru», что россияне могут недорого подключить дачу к газовой сети, а иногда — вообще бесплатно. Здесь государство идет навстречу садоводам. Речь идет о догазификации — специальной социальной программе подведения газа от уже имеющейся трубы в населенном пункте к домам и к участкам СНТ, уточнила она.

Ранее россиянам объяснили, на что обратить внимание перед покупкой дачи.

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