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Агроном рассказала, как вырастить микрозелень в квартире

Агроном Бывальцева: микрозелень можно вырастить в квартире
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Россияне могут вырастить микрозелень даже на подоконнике в квартире, если будут соблюдать определенные условия. Об этом рассказала агроном из агрофирмы ПОИСК Инна Бывальцева, передает Pravda.Ru.

По ее словам, для этого можно использовать землю, кокосовый торф или современные гидропонные системы. Для хорошего роста она советует обеспечить зелени хорошее освещение.

«Свет помогает семенам прорасти быстрее и способствует их здоровому развитию. Обычно первые ростки появляются уже через 7-10 дней,» — добавила Бывальцева.

Для посева можно использовать контейнеры или обычные горшки. Агроном также призвала соблюдать температурный режим в помещении и поливать микрозелень, чтобы она росла.

Агроном Владимир Викулов до этого говорил, что лук, зелень, томаты и огурцы можно выращивать в своей квартире зимой. Так, например, можно посадить луковицу в воду или в горшок, предложил эксперт. По его словам, можно также купить зелень, например, салат, кинзу, укроп и петрушку, в горшочках, использовать готовую к употреблению часть и положить емкость в большую по размеру. Так можно будет получить еще один-два среза зелени.

Ранее сообщалось, что в России могут начать выращивать бананы.

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