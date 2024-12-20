Дело братьев Тейт вернули на рассмотрение в Управление по борьбе с преступностью Румынии

Апелляционный суд румынской столицы вернул дело братьев Эндрю и Тристана Тейт в Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) для проведения расследования заново. Об этом сообщает Agerpres.

В публикации отмечается, что в апреле суд Бухареста постановил начать разбирательство по существу, но Апелляционный суд удовлетворил ходатайства братьев и удалил из материалов дела часть доказательств.

Агентство подчеркивает, что также судьи предоставили прокурорам пять дней, чтобы сообщить суду, сохраняются ли намерения отправить обвиняемых в суд или ходатайствуют об отзыве дела. Его отправили на рассмотрение в DIICOT.

В марте агентство Associated Press сообщило, что в Румынии задержали британскую интернет-знаменитость Эндрю Тейта и его брата, которых обвиняли в работорговле. Разбирательство началось в Великобритании в 2012–2015 годах после того, как четыре женщины обвинили блогера в сексуальном и физическом насилии.

Ранее в доме братьев Тейт провели обыски.