Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дело братьев Тейт вернули на рассмотрение в Управление по борьбе с преступностью Румынии

Румынский суд вернул прокурорам дело братьев Тейт, обвиняемых в торговле людьми
close
Alex Nicodim/IMAGO/Global Look Press

Апелляционный суд румынской столицы вернул дело братьев Эндрю и Тристана Тейт в  Управление по  борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) для проведения расследования заново. Об этом сообщает Agerpres.

В публикации отмечается, что в апреле суд Бухареста постановил начать разбирательство по существу, но Апелляционный суд удовлетворил ходатайства братьев и удалил из материалов дела часть доказательств.

Агентство подчеркивает, что также судьи предоставили прокурорам пять дней, чтобы сообщить суду, сохраняются ли намерения отправить обвиняемых в суд или ходатайствуют об отзыве дела. Его отправили на рассмотрение в DIICOT.

В марте агентство Associated Press сообщило, что в Румынии задержали британскую интернет-знаменитость Эндрю Тейта и его брата, которых обвиняли в работорговле. Разбирательство началось в Великобритании в 2012–2015 годах после того, как четыре женщины обвинили блогера в сексуальном и физическом насилии.

Ранее в доме братьев Тейт провели обыски.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами