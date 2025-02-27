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В России призвали запретить ездить на электросамокатах до 21 года

Депутат Ветров: нужно запретить россиянам ездить на электросамокатах до 21 года
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Павел Бедняков/РИА Новости

В России нужно разрешить управление электросамокатом только по достижении 21-22 лет, а прокат такого вида транспорта сделать в разы дороже, чем сейчас. С такой инициативой в беседе с RT выступил депутат МО Петербурга, поселка Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Погруженные в тему специалисты не видят особых различий между электросамокатами и маломощными мотоциклами, отметил Ветров.

«Единственное, что на мотоцикл требуется водительское удостоверение, страховка и серьезные навыки. А для самоката — пара сотен на банковской карте», — добавил он.

Он предложил внедрить «принцип ответственности», создав на «Госуслугах» специальный раздел, где россияне будут получать виртуальные права на управление самокатом. Допускать до этого следует только по достижении 21-22 лет, а стоимость пользования услугой — значительно повысить, подчеркнул депутат.

Напомним, о планах ввести возрастные ограничения для передвижения на электросамокатах накануне сообщила первый замминистра транспорта Валентина Иванова. А в декабре правительство РФ предложило ввести правила, по которым возраст пользователей средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, будет повышен до 16 лет.

Ранее в России призвали ввести обязательную регистрацию электросамокатов и моноколес.

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