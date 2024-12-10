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Ученые нашли способ предотвратить скачки сахара у людей с диабетом

DMSCRR: поздний завтрак и ходьба стабилизируют уровень сахара в крови диабетиков

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Freepik.com

Ученые из Австралийского католического университета установили, что завтрак в раннее (семь часов утра) или позднее время (полдень) и прогулки после еды помогают стабилизировать уровень сахара в крови у лиц с диабетом второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews (DMSCRR).

В исследовании приняли участие 11 взрослых добровольцев с сахарным диабетом. Участникам предлагалось совершить 20-минутную прогулку быстрым шагом через 30–60 минут после завтрака и зафиксировать ежедневное потребление пищи и привычки сна с помощью мобильного приложения или рукописного журнала. Для контроля уровня глюкозы и активности использовались непрерывные мониторы глюкозы (CGM) и мониторы активности.

Ученые обнаружили, что завтрак, потребляемый в 09:30 и 12:00, предотвращал постпрандиальную гликемию эффективнее, чем первый прием пищи в 07:00. Постпрандиальная гипергликемия — это быстрое и значительное повышение уровня глюкозы в крови выше 7,8 ммоль/л через два часа после приема пищи. Она тесно связана с окислительным стрессом и фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Исследование также показало, что 20-минутная прогулка после завтрака помогала нормализовать уровень сахара в крови у пациентов, которые ели в 07:00 или 12:00 (снижение составило 0,35 и 0,37 соответственно). Однако прогулка не оказывала заметного эффекта на тех, кто принимал пищу в 09:30.

Ранее были названы семь неожиданных ранних признаков диабета.

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