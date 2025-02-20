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Россиянам рассказали, какие аэробные тренировки помогут снизить вес

Pravda.Ru: ходьба и езда на велосипеде помогут снизить вес
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Ходьба и езда на велосипеде являются самыми популярными аэробными тренировками, которые помогают снизить вес. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на инструкторов.

По их словам, ходьба обладает низкой ударной нагрузкой и менее вредит суставам. Она помогает укрепить нижнюю часть тела и улучшить осанку, уменьшить боли в спине и плотность костей. Езда на велосипеде позволяет увеличить силу и сжечь больше калорий, чем ходьба, отметили эксперты.

«При езде на велосипеде, поскольку у вас есть возможность добавлять сопротивление, вы наращиваете силу и мышцы во всем теле, особенно в нижней части тела, такой как внутренняя поверхность бедер, квадрицепсы, подколенные сухожилия, ягодицы, икры и лодыжки», — сказала сертифицированный американский персональный тренер Клодетт Сария.

Ученые из Финского института охраны труда до этого доказали, что люди, добирающиеся на работу на велосипеде, реже берут больничные. Исследователи проанализировали данные 28 485 работников местных органов власти и выяснили, что активные велосипедисты на 8-12% реже пропускают рабочие дни из-за болезни и на 18% реже уходят на длительный больничный.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от жира на животе с помощью ходьбы.

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