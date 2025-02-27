В Британии мужчина увидел загробный мир во время 8-минутной остановки сердца

Житель Британии пережил остановку сердца длительностью в восемь минут и увидел загробный мир. Об этом пишет газета Daily Mirror.

С возрастом у Дэйва Синглтона появились проблемы с сердцем. Однажды он почувствовал, что его сердце останавливается, и попросил соседку вызвать скорую. Медики в больнице подключили мужчину к аппаратам жизнеобеспечения, однако у 65-летнего пациента все равно произошла остановка сердца.

Как пишет газета, в это время мужчина увидел прекрасный сад с живой изгородью, из-за которой доносились голоса его близких. Синглтон сказал, что в этот момент был счастлив и возвращаться не хотел.

В какой-то момент видение исчезло и мужчина очнулся. Врачи установили ему кардиостимулятор. Британец уверяет, что этот инцидент, произошедший 20 лет назад, вдохновил его на творчество.

В конце января журнал Nature Neuroscience сообщал, что ученые из Нидерландского института нейронаук изучили околосмертные переживания человека и пришли к выводу о том, что после клинической смерти сознание может продолжить существовать.

Ранее у пятилетней девочки остановилось сердце, когда мама красила ей лаком ногти.