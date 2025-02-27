Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии мужчина увидел загробный мир во время 8-минутной остановки сердца

Daily Mirror: британец увидел загробный мир во время 8-минутной остановки сердца
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Житель Британии пережил остановку сердца длительностью в восемь минут и увидел загробный мир. Об этом пишет газета Daily Mirror.

С возрастом у Дэйва Синглтона появились проблемы с сердцем. Однажды он почувствовал, что его сердце останавливается, и попросил соседку вызвать скорую. Медики в больнице подключили мужчину к аппаратам жизнеобеспечения, однако у 65-летнего пациента все равно произошла остановка сердца.

Как пишет газета, в это время мужчина увидел прекрасный сад с живой изгородью, из-за которой доносились голоса его близких. Синглтон сказал, что в этот момент был счастлив и возвращаться не хотел.

В какой-то момент видение исчезло и мужчина очнулся. Врачи установили ему кардиостимулятор. Британец уверяет, что этот инцидент, произошедший 20 лет назад, вдохновил его на творчество.

В конце января журнал Nature Neuroscience сообщал, что ученые из Нидерландского института нейронаук изучили околосмертные переживания человека и пришли к выводу о том, что после клинической смерти сознание может продолжить существовать.

Ранее у пятилетней девочки остановилось сердце, когда мама красила ей лаком ногти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами