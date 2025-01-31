У пятилетней девочки остановилось сердце, когда мама красила ей ногти

В Англии девочка потеряла сознание, когда мама делала ей маникюр, и впала в кому. Об этом сообщает Liverpool Echo.

В октябре прошлого года пятилетняя Элла-Мэй из Элсмир-Порта внезапно перестала дышать и упала в обморок. В этот момент ее мама Джемма красила ей ногти. Затем она начала делать дочери искусственное дыхание и вызвала скорую помощь. С ее слов, парамедики прибыли через несколько минут и ввели Эллу в медикаментозную кому.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей сделали компьютерную томографию, чтобы определить, что именно пострадало — мозг или сердце. Выяснилось, что у пациентки произошла остановка сердца, и она провела девять дней в отделении интенсивной терапии. После второй остановки сердца она оставалась в больнице еще в течение 30 дней.

Врачи диагностировали у ребенка редкое и опасное заболевание — катехоламинергическую полиморфную желудочковую тахикардию (КПЖТ), которая является причиной нерегулярных сердечных ритмов и может представлять угрозу для жизни. Элле установили прибор, регистрирующий сердечные ритмы, и провели симпатэктомию, чтобы уменьшить поступление адреналина к сердцу. К Рождеству девочка вернулась домой и сейчас восстанавливается в окружении родных и близких.

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