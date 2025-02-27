В Японии зафиксировали антирекорд по рождаемости

Рождаемость в Японии по итогам прошлого года рухнула до 721 тысячи человек, это самый низкий уровень с 1899 года, с начала учета этого показателя. Об этом сообщает газета Mainichi.

Уточняется, что это предварительные цифры, включающие в себя как переехавших иностранцев, так и японцев, которые уехали в другие страны. Более точная годовая статистика, отмечает газета, будет обнародована в июне. Не исключено, что показатель рождаемости не достигнет и 700 тысяч.

В 2023 году показатель рождаемости составил около 758 тысяч. До этого НИИ по вопросам соцстрахования и проблемам численности населения прогнозировал, что до отметки 720 тысяч показатель упадет лишь к 2039 году.

Естественная убыль населения, то есть разница между числом ушедших из жизни и числом родившихся, составила 897,7 тысяч человек по итогам прошлого года, следует из предварительных данных. Это рекордно высокий показатель.

15 февраля сообщалось, что экономика Японии по итогам четвертого квартала 2023 года вступила в рецессию. Технической рецессией называют спад ВВП страны на протяжении двух кварталов подряд. В июле — сентябре спад реального ВВП Японии составил 0,8% к предыдущему кварталу, а в октябре — декабре — 0,1%.

Ранее в Японии рекордно подорожал рис.