В Японии рекордно подорожал рис

Цены на рис в Японии взлетели почти на 90% за год

В феврале средняя розничная цена на рис в Японии выросла почти на 90% по сравнению с тем же показателем годом ранее. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства Японии.

Так, средняя рыночная цена за 5 кг риса в первую неделю февраля 2025 года составила 3829 иен (около 2296 руб. — «Газета.Ru»). Это на 90% выше, чем в феврале прошлого года — 2000 иен (1199 руб. — «Газета.Ru») за 5 кг риса.

В октябре прошлого года сообщалось, что самый популярный сорт японского риса, кошихикари, может исчезнуть из-за глобального потепления.

Уже 40 лет рис кошихикари — самый популярный сорт в Японии. Прошлым летом в префектуре Ниигата только 5% его урожая были признаны пригодными для продажи — вместо обычных 80%. Это привело к пустым полкам в магазинах и призывам использовать стратегические запасы риса.

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