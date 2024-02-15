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Экономика Японии впервые за пять лет вошла в рецессию

Экономика Японии вошла в рецессию, третьей экономикой мира стала Германия

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Jae C. Hong/AP

Экономика Японии по итогам четвертого квартала 2023 года вступила в рецессию, следует из данных, опубликованных на сайте японской статслужбы. Это произошло впервые за последние пять лет.

Технической рецессией называют спад ВВП страны на протяжении двух кварталов подряд. В июле — сентябре спад реального ВВП Японии составил 0,8% к предыдущему кварталу, а в октябре — декабре — 0,1%.

Аналогичные периоды рецессии в стране фиксировались в 2001, 2008-2009, 2012 и 2018 годах.

В результате, Япония уступила Германии место третьей экономики мира. ВВП Японии по итогам прошлого года в пересчете на доллары составил $4,21 трлн, ФРГ — $4,46 трлн.

На прошлой неделе премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в ближайшее время его страна дорастет до третьей экономики мира. Сегодня Индия занимает пятое место.

В январе Индия впервые опередила Гонконг по капитализации рынка акций.

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Ранее в гонке США и Китая за первую экономику мира произошел «поворот судьбы».

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